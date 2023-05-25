Бесштанная Волочкова на террасе прильнула к гостю: благодарная хозяйка

Звезда балета Анастасия Волочкова любит ухаживать за собой и поддерживает в форме не только суставы. Она регулярно приглашает на дом бьюти-мастеров, с которыми уже давно состоит в большой дружбе. Она похвасталась своим новым маникюром и педикюром, позируя на террасе с мастером ногтевого сервиса.

«Сегодня автором моих ногтище стал Сергей», - написала балерина в соцсетях, предъявив руки и ноги в камеру.

Причем, по заведенной давно привычке Волочкова встретила своего гостя без штанов. Позируя на лавке с Сергеем, благодарная Анастасия поджала голые ножки и скрестила их кокетливо. При этом, балерина не постеснялась распахнуться и выставить напоказ декольте.

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