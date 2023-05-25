«Отец – генерал, дед воевал. А сын и внук такое сотворил!»: Панкратов-Черный – про Галкина*

Актер, звезда сериала «По законам военного времени» Александр Панкратов-Черный принял участие в Третьем Открытом российском кинофестивале патриотического кино «Малая Земля». Народный артист России провел творческий вечер, пообщался с поклонниками и ответил на вопросы журналистов.

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Во время беседы он признался, что шокирован поступками некоторых звезд. В частности, высказался в адрес Максима Галкина*, сбежавшего в Израиль и наговорившего гадостей в адрес страны. Актер не понимает, почему в семье потомственных военных у юмориста сформировались такие убеждения.

«У Галкина* отец – генерал! Был начальником вооружения группы советских войск в Германии. Дед воевал. А сын и внук вдруг такое сотворил. В голове не укладывается!» - признался Панкратов-Черный.

По материалам сайта aif.ru.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.