Загитова упаковала ядреный бюст в купальный лиф на одной лямке: стиснула так, что вывалился

Фигуристка Алина Загитова уже вернулась в Москву из солнечного Дубая, где отлично отдохнула и отметила свой день рождения. Чемпионка сразу погрузилась с головой в учебы – сессию никто не отменял. Только вот переключиться на науку ей получается непросто. Она призналась, что мыслями еще не вернулась из отпуска.

«Может физически я уже и в Москве, но мысленно все еще в солнечном Дубае», - написала красавица и опубликовала серию красивых фото с яхты в Персидском заливе.

На фотографиях Загитова позирует в черном бикини, лиф которого держится на одной лямке. Ядреному бюсту Алины оказалось тесно в нем, и снизу он начал даже вываливаться.

«Шикарно выглядишь, Алиночка», «Фигура просто 100 из 100», «Солнышко», «Вот и дождались», «Это пожарище! Знойное лето», «Ух, какая!», «Хейтеров бомбанет сейчас! Алина-красоточка», «Четкая», - восторженно прокомментировали фолловеры.

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