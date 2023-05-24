Влюбленные и счастливые: Нетребко в струящемся платье в пол отметилась с Эйвазовым на вечеринке в Баку

Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. Она каждый год устраивает гастроли. Оперная певица дает концерты в Европе, а также в США. Она раньше приезжала в Россию, но вот уже больше года не появлялась в Москве.

Однако у звезды нет проблем с концертами, а недавно ее муж Юсиф Эйвазов получил должность директора Академического театра оперы и балета в Азербайджане.