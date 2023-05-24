Влюбленные и счастливые: Нетребко в струящемся платье в пол отметилась с Эйвазовым на вечеринке в Баку

Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. Она каждый год устраивает гастроли. Оперная певица дает концерты в Европе, а также в США. Она раньше приезжала в Россию, но вот уже больше года не появлялась в Москве.
Однако у звезды нет проблем с концертами, а недавно ее муж Юсиф Эйвазов получил должность директора Академического театра оперы и балета в Азербайджане.
Недавно Анна прилетела в Баку. Она проводит время с супругом. Они не только гуляют и посещают знаковые места. Накануне пара оторвалась на вечеринке у друзей. Оперная дива облачилась в платье оверсайз мандаринового цвета. Наряд скрыл изъяны ее фигуры. Нетребко завила локоны и сделала яркий макияж.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Во время праздника Юсиф исполнил несколько песен. Он не отходил от жены, словно пел ей серенаду. Анна смотрела на него влюбленные глазами и светилась от счастья. Поклонники восхитились парой. Многие поразились тому, как молодо выглядит Нетребко в 51 год и ее эффектному образу.