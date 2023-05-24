Умерла певица Тина Тернер: ушла вслед за сыном

Напомним, что Тина пережила смерть своих детей. Младший сын Рональд Ренелл Тернер умер в декабре 2022 года. Он был найден мертвым в собственном доме. Наследник Тины боролся с тяжелой формой рака. А старший сын певицы Крейг Реймонд Тернер покончил с жизнью в 2018 году, когда ему было 54 года.

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Сама Тернер была вокалисткой в группе Айка Тернера Kings of Rhythm. В 1976 году певица сбежала от мужа после очередных побоев, забрав двух своих сыновей и двух его, стала исповедовать буддизм и занялась сольными выступлениями.

У нее есть именная звезда на Голливудской Аллее Славы, множество музыкальных наград. А в 1988 году артистка попала в Книгу рекордов Гиннесса, так как выступив перед самой большой платной аудиторией — на ее концерт пришли более 188 тысяч человек на стадион «Маракана» в Рио-де Жанейро.