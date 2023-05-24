Алина Загитова в черном бикини обнажила изящные формы на яхте: прижалась к бортику своим «орехом»

На этот раз Алина провела время на яхте. Она насладилась солнечной погодой. Фигуристка в черном мини-бикини блеснула своими упругими формами. Она козырнула плоским животом и своими округлыми формами. Загитова прильнула к бортику, прикрывая свой тыл, но потом повернулась к камере.

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