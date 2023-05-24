Алина Загитова в черном бикини обнажила изящные формы на яхте: прижалась к бортику своим «орехом»

Алина Загитова давно стала известной персоной. Она завоевала большое количество наград в фигурном катании. Спортсменка также обладает олимпийским золотом. Она теперь снимается в шоу «Ледниковый период», а также выступает в ледовых представлениях. Но весной звезда устроила себе отпуск в Дубае.
На этот раз Алина провела время на яхте. Она насладилась солнечной погодой. Фигуристка в черном мини-бикини блеснула своими упругими формами. Она козырнула плоским животом и своими округлыми формами. Загитова прильнула к бортику, прикрывая свой тыл, но потом повернулась к камере.
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Алина Загитова. Фото: соцсети звезды
«Может физически я уже и в Москве, но мысленно все еще в солнечном Дубае», – заявила звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Алина. Многие осыпали ее комплиментами. «Обычно я довольна своим телом, пока не вижу Алину», «Какая фигура. Алина — самая эффектная фигуристка», «Вау какая! Сногсшибательная! Бомба!», «До чего хороша», — стали писать подписчики.
Алина Загитова. Фото: соцсети звезды