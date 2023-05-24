Роскошные волосы по пояс, глаза необыкновенной красоты: какой стала подросшая дочь Элины Камирен от Саши Задойнова — просто феечка

Элина Камирен. Фото: соцсети

Экс-участница «Дома-2» Элина Камирен обожает свою наследницу Александру.

Дочери бывших участников «Дома-2» Элины Камирен и Саши Задойнова Александре уже восемь с половиной лет.

Малышка с самого рождения была прехорошенькой, а сейчас превращается в красавицу и будущую модель.

У восьмилетней Александры роскошные длинные волосы, глаза необыкновенной красоты, она похожа на маленькую хорошенькую феечку.

Элина Камирен обожает дочку, наряжает ее в красивые платья и делает комплименты. На видео, которым Элина Камирен поделилась в микроблоге, Саша позирует в сарафане в полоску и с распущенными волосами.

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«Посмотрите на эту девочку красивую! Какая она вообще прекрасная, как тебе идет это платье!» нахваливает дочку Элина Камирен за кадром.

Дочь Элины Камирен и Саши Задойнова. Фото: скрин соцсети

Дочь Элины Камирен и Саши Задойнова. Фото: скрин соцсети

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