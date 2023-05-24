Роскошные волосы по пояс, глаза необыкновенной красоты: какой стала подросшая дочь Элины Камирен от Саши Задойнова — просто феечка

Дочери бывших участников «Дома-2» Элины Камирен и Саши Задойнова Александре уже восемь с половиной лет.

Малышка с самого рождения была прехорошенькой, а сейчас превращается в красавицу и будущую модель.

У восьмилетней Александры роскошные длинные волосы, глаза необыкновенной красоты, она похожа на маленькую хорошенькую феечку.

Элина Камирен обожает дочку, наряжает ее в красивые платья и делает комплименты. На видео, которым Элина Камирен поделилась в микроблоге, Саша позирует в сарафане в полоску и с распущенными волосами.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».