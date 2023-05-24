Лохматая, с перекошенным ртом и в мешковатом жакете: Вера Брежнева предстала в бомж-стайл образе – что случилось

Бывшая солистка группы «ВИАГра» Вера Брежнева за последнее время растеряла былой лоск. Сегодня вряд ли кто-то узнает в этой 41-летней даме некогда признанную красавицу-певицу, роскошную блондинку Веру Брежневу.

Перед публикой вокалистка с недавних пор предстает в странном виде. На этот раз Вера Брежнева вновь показала себя с непрезентабельной стороны.

Вера Брежнева вышла на связь с подписчиками микроблога лохматой, с нечесанными и заметно отросшими волосами. В кадре Вера Брежнева состроила гримасу, создавшую ощущение, что у нее перекосило рот.

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