Лохматая, с перекошенным ртом и в мешковатом жакете: Вера Брежнева предстала в бомж-стайл образе – что случилось

Вера Брежнева. Фото: Global Look Press

Экс-солистка группы «ВИАГра» Вера Брежнева растеряла былой лоск.

Бывшая солистка группы «ВИАГра» Вера Брежнева за последнее время растеряла былой лоск. Сегодня вряд ли кто-то узнает в этой 41-летней даме некогда признанную красавицу-певицу, роскошную блондинку Веру Брежневу.

Перед публикой вокалистка с недавних пор предстает в странном виде. На этот раз Вера Брежнева вновь показала себя с непрезентабельной стороны.

Вера Брежнева вышла на связь с подписчиками микроблога лохматой, с нечесанными и заметно отросшими волосами. В кадре Вера Брежнева состроила гримасу, создавшую ощущение, что у нее перекосило рот.

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Помимо этого, Вера Брежнева выбрала довольно странный наряд. Мешковатый жакет и брюки свободного кроя - все это грязно-черного цвета в манере бомж-стайл.

«Хорошие новости и встречи сегодня подняли настроение», - неожиданно заявила под коротеньким видео Вера Брежнева.

Вера Брежнева теперь выглядит так. Фото: соцсети

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