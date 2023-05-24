Две лапушки, красивые – в маму: какими стали подросшие дочери Оли Рапунцель из «Дома-2»

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Рапунцель после разрыва с мужем Дмитрием Дмитренко одна растит двух дочерей Василису и Софию.
Старшей наследнице Ольги Василисе в апреле исполнилось пять лет, а младшей, Софии летом будет три.
Девочки растут очаровательными и обаятельными малышками. Каждое их появление в микроблоге Ольги Рапунцель производит фурор. Подписчики называют Василису и Софию лапушками. А Оля Рапунцель признается, что дочери спасают ее от дурных мыслей после расставания с их нерадивым отцом.
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Дочери Ольги Рапунцель Василиса и София. Фото: соцсети
«Ну, что за милашки. Моя любовь. Две мои дочки - это двойная нежность и двойное счастье», - подписала кадр Ольга Рапунцель.
«Старшая - копия Дима, младшая очень на Олю похожа. Счастья вам», «Такие же красивые, как мама Оля», «Девочки прелестные. Василиса - копия папа, а София - копия мама», - отреагировали на фото девочек в Сети.