Две лапушки, красивые – в маму: какими стали подросшие дочери Оли Рапунцель из «Дома-2»

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Рапунцель после разрыва с мужем Дмитрием Дмитренко одна растит двух дочерей Василису и Софию.

Старшей наследнице Ольги Василисе в апреле исполнилось пять лет, а младшей, Софии летом будет три.

Девочки растут очаровательными и обаятельными малышками. Каждое их появление в микроблоге Ольги Рапунцель производит фурор. Подписчики называют Василису и Софию лапушками. А Оля Рапунцель признается, что дочери спасают ее от дурных мыслей после расставания с их нерадивым отцом.

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