Красивых людей должно быть больше: недавно вышедшую замуж Феофилактову из «Дома-2» поздравляют с беременностью

Бывшая участница «Дома-2» Женя Феофилактова спровоцировала разговоры в Сети о своей второй беременности. Подозрения в интересном положении Евгении Феофилактовой закрались у ее подписчиц, рассматривавших внимательно снимки Жени с недавнего отдыха в Дубае.

На одном из кадром, где Женя Феофилактова запечатлена в белом пеньюаре на шезлонге, некоторые фолловеры разглядели характерную выпуклость в области живота.

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