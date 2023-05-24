Красивых людей должно быть больше: недавно вышедшую замуж Феофилактову из «Дома-2» поздравляют с беременностью

Бывшая участница «Дома-2» Женя Феофилактова спровоцировала разговоры в Сети о своей второй беременности. Подозрения в интересном положении Евгении Феофилактовой закрались у ее подписчиц, рассматривавших внимательно снимки Жени с недавнего отдыха в Дубае.
На одном из кадром, где Женя Феофилактова запечатлена в белом пеньюаре на шезлонге, некоторые фолловеры разглядели характерную выпуклость в области живота.
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Женя Феофилактова в белом пеньюаре. Фото: соцсети
«У вас скоро будет пополнение?», «И мне показалось», «Я тоже так думаю, и очень этому рада, красивых людей должно появляться больше на свет», - обсудили фото Феофилактовой в Сети.
Судя по всему, эти домыслы вполне могут оказаться правдой. Накануне Женя Феофилактова сообщила, что еще полтора года назад во второй раз вышла замуж. Не исключено, что за первым признанием вполне может последовать и второе - о беременности, ведь не зря же Евгения Феофилактова рассекретила новое замужество.