Лопырева в серебристом мини-бикини обнажила «сочные» округлости фигуры на яхте — впечатляющее зрелище

Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды

Модель продемонстрировала свои прелести во всей красе на отдыхе.

Виктория Лопырева много лет назад стала известной персоной. Она победила на конкурсе «Мисс Россия» 20 лет назад. Примечательно, что потом блондинка работала телеведущей и дефилировала на подиумах. Уже три года она живет в Дубае, где часто красуется в смелых нарядах.

24 мая Лопырева решила отдохнуть на яхте с подругами. К ней приехала певица Нюша. Блондинка захотела позагорать в серебристом мини-бикини. Она продемонстрировала свою точеную фигуру. Телеведущая обнажила свои округлые бедра и шаровидный бюст. Виктория грациозно прогнулась, подставив солнцу прелести.

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Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды

Поклонники были впечатлены тем, как в 39 лет она выглядит. Лопырева удивила подписчиков. «Какая у вас потрясающая фигура», «Купальник кайф», «Самая красивая русская девушка!», «Идеальная», «Формы просто бесподобные», «Сочная такая! Ауф просто», — стали писать подписчики.

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