Лопырева в серебристом мини-бикини обнажила «сочные» округлости фигуры на яхте — впечатляющее зрелище

Виктория Лопырева много лет назад стала известной персоной. Она победила на конкурсе «Мисс Россия» 20 лет назад. Примечательно, что потом блондинка работала телеведущей и дефилировала на подиумах. Уже три года она живет в Дубае, где часто красуется в смелых нарядах.
24 мая Лопырева решила отдохнуть на яхте с подругами. К ней приехала певица Нюша. Блондинка захотела позагорать в серебристом мини-бикини. Она продемонстрировала свою точеную фигуру. Телеведущая обнажила свои округлые бедра и шаровидный бюст. Виктория грациозно прогнулась, подставив солнцу прелести.
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Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены тем, как в 39 лет она выглядит. Лопырева удивила подписчиков. «Какая у вас потрясающая фигура», «Купальник кайф», «Самая красивая русская девушка!», «Идеальная», «Формы просто бесподобные», «Сочная такая! Ауф просто», — стали писать подписчики.