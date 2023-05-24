Лопырева в серебристом мини-бикини обнажила «сочные» округлости фигуры на яхте — впечатляющее зрелище

24 мая Лопырева решила отдохнуть на яхте с подругами. К ней приехала певица Нюша. Блондинка захотела позагорать в серебристом мини-бикини. Она продемонстрировала свою точеную фигуру. Телеведущая обнажила свои округлые бедра и шаровидный бюст. Виктория грациозно прогнулась, подставив солнцу прелести.

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