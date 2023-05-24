Словно принц: старший сын Водяновой появился на красной дорожке Каннского кинофестиваля в белоснежном костюме

На этот раз Водянова приехала в Канны и отметилась на вечеринке. А вот Лукас Портман в одиночестве отметился на премьере фильма режиссера Уэса Андерсона «Город астероидов». На красной дорожке Каннского кинофестиваля он предстал в белоснежном костюме. Высокий блондин отрастил щетину и по-прежнему носит длинные волосы.

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