Словно принц: старший сын Водяновой появился на красной дорожке Каннского кинофестиваля в белоснежном костюме

Наталья Водянова успела стать не только топ-моделью, но и мамой пятерых детей. Вместе с мужем Антуаном Арно она растит сыновей Максима и Романа, а также от первого брака у нее есть еще трое наследников: Лукас, Нева и Виктор. Звезда живет с семьей в Париже. А вот ее старший сын уже не первый год учится в США.
На этот раз Водянова приехала в Канны и отметилась на вечеринке. А вот Лукас Портман в одиночестве отметился на премьере фильма режиссера Уэса Андерсона «Город астероидов». На красной дорожке Каннского кинофестиваля он предстал в белоснежном костюме. Высокий блондин отрастил щетину и по-прежнему носит длинные волосы.
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Лукас Портман. Фото: Global Look Press
Примечательно, что у старшего сына Водяновой не так давно появилась новая возлюбленная Зое Колеман. Однако она не была замечена на кинофестивале. Лукас занимается своим бизнесом и успел разработать свой бренд кроссовок. В 21 год он уже сам зарабатывает деньги.