Ольга Орлова в мини-бикини обнажила свои формы в бассейне: вынырнула из воды, едва прикрыв «пышные холмики»

Ольга Орлова уже много лет работает на телевидении. Раньше она выступала на сцене. За последние несколько лет ее жизнь изменилась. Артистка вышла замуж за бизнесмена по имени Валерий. Она в феврале этого года родила дочку Анну. Звезду обвиняли в обмане в соцсетях, утверждая, что живот был накладной. Однако она продолжает смеяться над домыслами людей.
На этот раз Ольга предпочла отправится отдыхать. Она проводит время на Мальдивах, так как выиграла путевку. Телеведущая оставила дочку Анну в России. Она наслаждается теплой погодой. Артистка без стеснения демонстрирует постройневшую фигуру. Орлова заверяет, что еще не до конца пришла в форму.
На этот раз она в мини-бикини искупалась в бассейне. Звезда показала упругие бедра и едва заметный живот. Она вынырнула из воды, обнажив пышную грудь.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Орлова. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, как хороша», «Вот это фигура в 45 лет и после родов!», «Поражаете», «Снова сейчас начнут говорить, что дочку рожали не сами», «Ну тут слов нет», «Красивая до невозможности», — стали писать в Сети.