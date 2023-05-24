Ольга Орлова в мини-бикини обнажила свои формы в бассейне: вынырнула из воды, едва прикрыв «пышные холмики»

На этот раз Ольга предпочла отправится отдыхать. Она проводит время на Мальдивах, так как выиграла путевку. Телеведущая оставила дочку Анну в России. Она наслаждается теплой погодой. Артистка без стеснения демонстрирует постройневшую фигуру. Орлова заверяет, что еще не до конца пришла в форму.

На этот раз она в мини-бикини искупалась в бассейне. Звезда показала упругие бедра и едва заметный живот. Она вынырнула из воды, обнажив пышную грудь.

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