Серые глаза и светлые волосы, хорошенький пупсик: как выглядит подросший сын Федора Стрелкова из «Дома-2» — уже годик

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Публикацию Анита Кобелева сопроводила снимком сына Марка от Феди Стрелкова. Малыш — натуральный блондин с красивыми серыми глазами. Поклонники пары восхищаются хорошеньким мальчиком и желают ему все самого лучшего в первый день рождения.