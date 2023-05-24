Серые глаза и светлые волосы, хорошенький пупсик: как выглядит подросший сын Федора Стрелкова из «Дома-2» — уже годик

В жизни экс-участников «Дома-2», супругов Феди Стрелкова и Аниты Кобелевой 24 мая — большой праздник и красивая дата. В этот день ровно год назад на свет появился первенец пары — сын Марк.
Анита Кобелева посвятила этому событию трогательный пост в микроблоге.
«Любимый наш сыночек, сегодня тебе годик. 24.05.2022. Этот год перевернул всю нашу жизнь, сделал ее ярче и счастливее. 1 год — это такая маленькая частичка предстоящей жизни, но как много всего изменилось за это время. Первые зубки, слова, шаги — сколько счастья в этих простых вещах. Наше маленькое чудо, мы не представляем нашей жизни без тебя. Ты — подарок от Бога, за что мы ему благодарны. Пускай твоя жизнь будет яркой, полной улыбок и добрых людей. С днем рождения», — написала молодая мама.
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Публикацию Анита Кобелева сопроводила снимком сына Марка от Феди Стрелкова. Малыш — натуральный блондин с красивыми серыми глазами. Поклонники пары восхищаются хорошеньким мальчиком и желают ему все самого лучшего в первый день рождения.
Годовалый сын Феди Стрелкова и Аниты Кобелевой. Фото: соцсети