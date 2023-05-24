Шепелев запечатлел, как двухлетний сын от Тулуповой гуляет во дворе: радостный шлепает по лужам

Дмитрий Шепелев уже много лет работает на телевидении. Он стал известным, когда начал вести передачи и шоу. Долгое время Дмитрий был в отношениях с Жанной Фриске, которая родила от него сына Платона. Но певица умерла после длительной борьбы с болезнью. Телеведущий спустя два года женился на дизайнере Екатерине Тулуповой. У них растет сын Тихон, которому два года.
На этот раз Шепелев решил выложить кадры с младшим наследником. Он ранним утром отправился с ним гулять. Мальчик был в кроссовках, кремовом спортивном костюме и зеленой стеганой жилетке. Тихон во дворе нашел лужу и стал по ней шлепать, а также стал прыгать прямо на воде.
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«Всегда старался дать свободу познания своим юным исследователям», — написал Дмитрий.
Он отметил, что Тулупова была не против таких прогулок сына. «Какой же кайф. Я в свои 38 тоже так делаю», «Вот же оно, счастье!», «Вот это детство», — стали писать подписчики.