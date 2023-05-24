Шепелев запечатлел, как двухлетний сын от Тулуповой гуляет во дворе: радостный шлепает по лужам

На этот раз Шепелев решил выложить кадры с младшим наследником. Он ранним утром отправился с ним гулять. Мальчик был в кроссовках, кремовом спортивном костюме и зеленой стеганой жилетке. Тихон во дворе нашел лужу и стал по ней шлепать, а также стал прыгать прямо на воде.

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