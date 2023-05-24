Асимметричное платье, букет белых калл: Женя Феофилактова из «Дома-2» во второй раз вышла замуж — роскошная невеста

Бывшая участница «Дома-2» Евгения Феофилактова оказалась той еще интриганкой. Оказывается, она еще несколько лет назад вышла замуж во второй раз, но все это время держала важное событие по смене матримониального статуса в секрете.

Накануне, общаясь с подписчиками, Евгения Феофилактова решила рассказать о личной жизни, заявив, что ее свадьба не была тайной. Фолловеры так прямо и спросили у Евгении, не вышла ли она тайно замуж.