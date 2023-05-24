Асимметричное платье, букет белых калл: Женя Феофилактова из «Дома-2» во второй раз вышла замуж — роскошная невеста

Женя Феофилактова. Фото: соцсети

Экс-участница проекта Евгения Феофилактова раскрыла свою главную тайну.

Бывшая участница «Дома-2» Евгения Феофилактова оказалась той еще интриганкой. Оказывается, она еще несколько лет назад вышла замуж во второй раз, но все это время держала важное событие по смене матримониального статуса в секрете.

Накануне, общаясь с подписчиками, Евгения Феофилактова решила рассказать о личной жизни, заявив, что ее свадьба не была тайной. Фолловеры так прямо и спросили у Евгении, не вышла ли она тайно замуж.

«Почему же тайно? В ЗАГСе «Барвиха» на всеобщее обозрение, несколько лет назад», — ответила Евгения Феофилактова.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

В качестве доказательства замужества Женя Феофилактова разместила две фотографии из ЗАГСа, не демонстрируя своего избранника при этом. В день бракосочетания Феофилактова была хороша — в белом асимметричном платье и с букетом нежнейших белых калл.

«Я все успеваю, но далеко не все показываю», — уточнила Евгения Феофилактова.

Напомним, этот брак для Жени Феофилактовой стал вторым. Первым мужем Евгении Феофилактовой был экс-участник «Дома-2» Антон Гусев.

Женя Феофилактова в платье невесты. Фото: соцсети

Женя Феофилактова вышла замуж. Фото: соцсети

Читайте также