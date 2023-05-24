Асимметричное платье, букет белых калл: Женя Феофилактова из «Дома-2» во второй раз вышла замуж — роскошная невеста

Бывшая участница «Дома-2» Евгения Феофилактова оказалась той еще интриганкой. Оказывается, она еще несколько лет назад вышла замуж во второй раз, но все это время держала важное событие по смене матримониального статуса в секрете.
Накануне, общаясь с подписчиками, Евгения Феофилактова решила рассказать о личной жизни, заявив, что ее свадьба не была тайной. Фолловеры так прямо и спросили у Евгении, не вышла ли она тайно замуж.
«Почему же тайно? В ЗАГСе «Барвиха» на всеобщее обозрение, несколько лет назад», — ответила Евгения Феофилактова.
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В качестве доказательства замужества Женя Феофилактова разместила две фотографии из ЗАГСа, не демонстрируя своего избранника при этом. В день бракосочетания Феофилактова была хороша — в белом асимметричном платье и с букетом нежнейших белых калл.
«Я все успеваю, но далеко не все показываю», — уточнила Евгения Феофилактова.
Напомним, этот брак для Жени Феофилактовой стал вторым. Первым мужем Евгении Феофилактовой был экс-участник «Дома-2» Антон Гусев.
Женя Феофилактова в платье невесты. Фото: соцсети
Женя Феофилактова вышла замуж. Фото: соцсети