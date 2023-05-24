Наталья Водянова в откровенном платье появилась на вечеринке в Каннах: сверкнула грудью на публике

Наталья Водянова уже много лет является топ-моделью. Она живет в Париже и растит детей. В 2022 году российская красавица стала редко выходить в свет и пропала из соцсетей. Лишь иногда ее видели то на отдыхе с семьей, то на мероприятиях в Дубае. А теперь звезда впервые за долгое время приехала в Канны.
На этот раз Водянова решила посетить вечеринку Chopard. Для такого случая она выбрала откровенное сверкающее платье в пол Celine. 41-летняя модель подчеркнула свою точеную фигуру. Она также засветила грудь в очень смелом декольте. Наталья распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза. Лук дополнила миниатюрная сумка.
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Наталья Водянова. Фото: Global Look Press
Известно, что на вечеринке также присутствовали модель Наоми Кэмпбелл, актриса Кейт Бекинсейл, музыкант Робби Уильямс с женой и манекенщица чешского происхождения Петра Немцова. Примечательно, что в Каннах находится Ирина Шейк, которая тоже удивляет народ откровенными нарядами.