Наталья Водянова в откровенном платье появилась на вечеринке в Каннах: сверкнула грудью на публике

На этот раз Водянова решила посетить вечеринку Chopard. Для такого случая она выбрала откровенное сверкающее платье в пол Celine. 41-летняя модель подчеркнула свою точеную фигуру. Она также засветила грудь в очень смелом декольте. Наталья распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза. Лук дополнила миниатюрная сумка.

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