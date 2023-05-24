Валя Карнавал в прозрачном боди оттопырила свой тыл: округлые «аппетитки» показала во всей красе

Валя Карнавал уже много лет выступает на сцене. Она стала популярной персоной в Интернете. Блогерша продолжает снимать видео и петь свои песни. Однако она весной рассталась с Сашей Стоуном. Звезда устроила себе отпуск в Таиланде. Она делилась пикантными кадрами, красуясь в бикини или мини-юбке.
На этот раз Валя устроила смелую фотосессию на диване. Она облачилась в тугой комбинезон из прозрачной ткани. Блогерша обнажила свои округлые бедра. Наряд с разрезами едва прикрыл ее аппетитные формы. Карнавал игриво оттопырила свой тыл. Она продемонстрировала черное нижнее белье.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Валя. Многие осыпали ее комплиментами. «Честно, зря похудела!», «Все они красивые, с макияжем», «Идеальная фигура», «Прям хорошенькая», «Ого, какие формы», «Наряд словно разорвали собаки», «Стиль чикули из 80-х», «Показала все», — стали писать в Сети.
Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды