Лолита отказалась комментировать свое присутствие на похоронах Петра Кучеренко, мужа Дианы Гурцкая

Лолита Милявская. Фото: Global Look Press

Певица Лолита посетила церемонию прощания с Петром Кучеренко.

Лолита Милявская в траурном наряде появилась на церемонии прощания с замминистра науки и высшего образования РФ Петром Кучеренко, мужем певицы Дианы Гурцкая. На Лолите было длинное черное платье.

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Из Богоявленского кафедрального собора, где проходило отпевание, артистка вышла быстрым шагом и, отказавшись давать комментарии, направилась мимо журналистов прочь, сообщает издание «РИА ФАН». Кроме того, на панихиде присутствовал вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Владислав Гриб, который сказал, что смерть Петра Кучеренко — большая утрата для российской науки и образования.

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