Пугачева отрезала концы с родиной: продала последний бизнес — больше ничего не держит

Алла Пугачева окончательно разорвала с Россией связи. Улетев в Израиль с началом известных событий, Примадонна продолжала получать доход от отечественного бизнеса.

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Однако осенью прошлого года певица ликвидировала свою компанию ООО «АБП», через которую издавала песни, оформляла концертные и корпоративные выступления, сообщает КП.

А сейчас она прикрыла и свой обувной бизнес. Напомним, с одной известной российской компанией у Пугачевой был заключен контракт на выпуск продукции под именем Аллы Борисовны.

По данным издания, с сайта компании в настоящий момент внезапно исчезла вся продукция с маркировкой Alla Pugacheva. И только в строке распродаж можно найти какие-то пять моделей обуви с уменьшенной ценой в три раза.