«Надо мной уже 11 лет смеются»: Виктория Боня ответила тем, кто не желает видеть ее в Каннах

Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня сделала заявление после нападок на ее образы во время Каннского фестиваля в этом году.

Напомним, ранее над Викторией Боней посмеялась журналистка Ксения Собчак. Также девушке пишут неприятные вещи и менее известные люди. Однако Боня уверяет, что не покупала себе билет в Канны.

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Звезда считает, что зритель ее любит. И поэтому ее зовут на красную дорожку в Канны уже не первый год.