«Надо мной уже 11 лет смеются»: Виктория Боня ответила тем, кто не желает видеть ее в Каннах

Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня сделала заявление после нападок на ее образы во время Каннского фестиваля в этом году.
Напомним, ранее над Викторией Боней посмеялась журналистка Ксения Собчак. Также девушке пишут неприятные вещи и менее известные люди. Однако Боня уверяет, что не покупала себе билет в Канны.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Звезда считает, что зритель ее любит. И поэтому ее зовут на красную дорожку в Канны уже не первый год.
«Надо мной уже 11 лет смеются, но украшения Chopard от официального спонсора надевают пока только на меня, а не на тех, кто смеется», — заявила Боня в личном микроблоге.
Напомним, ранее Виктория Боня раскрыла, что перед Каннским фестивалем сделала «пластику».