Ханна не утаила имя младшей дочери во время музыкальной премии

Певица Ханна выдала семейный секрет. Теперь поклонники знаменитости знают, как зовут младшую дочь звезды.

Напомним, вторая дочь Ханны и Пашу родилась 9 февраля 2023 года. В день рождения малышки Ханна написала в своем микроблоге:

«Это космос. К.К. 09.02.2023».

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Инициалы малышки ничего не сказали фанатам семьи Ханны. Никто не знал до Премии канала RU.TV. о расшифровке инициалов.