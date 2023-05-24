Ханна не утаила имя младшей дочери во время музыкальной премии

Певица Ханна выдала семейный секрет. Теперь поклонники знаменитости знают, как зовут младшую дочь звезды.
Напомним, вторая дочь Ханны и Пашу родилась 9 февраля 2023 года. В день рождения малышки Ханна написала в своем микроблоге:
«Это космос. К.К. 09.02.2023».
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Инициалы малышки ничего не сказали фанатам семьи Ханны. Никто не знал до Премии канала RU.TV. о расшифровке инициалов.
На премии Ханна буквально завизжала, когда предположили имя ее младшей дочери. Всем стало понятно, что девочку зовут Камилла.