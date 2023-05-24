«В спортивных костюмах и распишемся»: Рита Дакота и Федор Белогай решили обойтись без свадьбы

Исполнительница Рита Дакота поделилась подробностями свадьбы с клипмейкером Федором Белогаем.

Артистка отметила, что они не будут праздновать пышное торжество в ресторане в кругу близких и друзей. Знаменитость заявила, что у них с возлюбленным не будет свадьбы.

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