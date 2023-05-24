«В спортивных костюмах и распишемся»: Рита Дакота и Федор Белогай решили обойтись без свадьбы

Исполнительница Рита Дакота поделилась подробностями свадьбы с клипмейкером Федором Белогаем.
Артистка отметила, что они не будут праздновать пышное торжество в ресторане в кругу близких и друзей. Знаменитость заявила, что у них с возлюбленным не будет свадьбы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«Точнее, классической свадьбы, как люди обычно представляют ее себе. Вместо этого мы просто приедем на самокате в МФЦ у дома в спортивных костюмах и распишемся, а потом сделаем скромный ужин на 5 человек для родителей», – призналась Рита в своем микроблоге.
Рита Дакота рассказала, что деньги на свадьбу они с избранником отдадут на ремонт детского дома в Подмосковье.
«Да, может быть, это не по канонам шоу-бизнеса вот так, без пышной свадьбы и «инфоповода», зато максимально душевно и по-нашему», – подытожила Дакота.