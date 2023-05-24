«В спортивных костюмах и распишемся»: Рита Дакота и Федор Белогай решили обойтись без свадьбы

Рита Дакота и Федор Белогай. Фото: соцсети

Напомним, не так давно Федор Белогай решил жениться на бывшей жене Влада Соколовского.

Исполнительница Рита Дакота поделилась подробностями свадьбы с клипмейкером Федором Белогаем.

Артистка отметила, что они не будут праздновать пышное торжество в ресторане в кругу близких и друзей. Знаменитость заявила, что у них с возлюбленным не будет свадьбы.

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«Точнее, классической свадьбы, как люди обычно представляют ее себе. Вместо этого мы просто приедем на самокате в МФЦ у дома в спортивных костюмах и распишемся, а потом сделаем скромный ужин на 5 человек для родителей», – призналась Рита в своем микроблоге.

Рита Дакота рассказала, что деньги на свадьбу они с избранником отдадут на ремонт детского дома в Подмосковье.

«Да, может быть, это не по канонам шоу-бизнеса вот так, без пышной свадьбы и «инфоповода», зато максимально душевно и по-нашему», – подытожила Дакота.

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