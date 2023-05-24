«С момента рождения Тины я благодарю Бога и Лешу»: Юлия Королева с нежностью отозвалась о Гуфе после его извинений

27-летняя блогерша Юлия Королева вспомнила роды и поблагодарила рэпера Гуфа, с которым еще недавно была в ссоре.

Напомним, после извинений Гуфа Юлия Королева подобрела к артисту. Поклонникам показалось, что Юлия готова забыть обиды ради любви и сохранения семьи.

А теперь Королева и вовсе поставила Гуфа в один рядом с Богом, пока рассказывала о рождении дочери Тины.