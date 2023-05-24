«С момента рождения Тины я благодарю Бога и Лешу»: Юлия Королева с нежностью отозвалась о Гуфе после его извинений

27-летняя блогерша Юлия Королева вспомнила роды и поблагодарила рэпера Гуфа, с которым еще недавно была в ссоре.
Напомним, после извинений Гуфа Юлия Королева подобрела к артисту. Поклонникам показалось, что Юлия готова забыть обиды ради любви и сохранения семьи.
А теперь Королева и вовсе поставила Гуфа в один рядом с Богом, пока рассказывала о рождении дочери Тины.
Юлия Королева с дочкой Гуфа. Фото: соцсети
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«Потом 26 часов ада, и на свет появилась эта новая любовь. Роды были нелегкие, но я справилась», – вспомнила Юлия.
«Материнство изменило мою жизнь от и до. Я никогда не думала, что в женщинах столько силы и любви. Каждый день с момента рождения Тины я благодарю Бога и Лешу, что она есть в нашей жизни. Я хотела именно ее, именно такую, как она, от внешности до характера. Счастье быть ее мамой. Все это прекрасное время, весь этот год я сохраню в сердце и памяти на всю жизнь», – заявила Королева.