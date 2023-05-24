«За этот год я высохла и повзрослела»: зареванная Надя Сысоева показала свою тонкую фигуру в бикини

Надя Сысоева уже давно стала медийной персоной. Она успешно выступала в Comedy Woman. А потом актриса также отметилась в шоу «Концерты». Она не раз подвергалась критике из-за своей худобы. До недавнего времени блондинка не реагировала на колкие высказывания хейтеров. Оказалось, что звезда пережила депрессию.
В соцсети Надя выложила несколько видеороликов, на которых рыдает. Она также показала снимки, на которых позирует в бикини. Актриса продемонстрировала хрупкую и тонкую фигуру во всей красе. Она дала понять, что еще сильнее похудела и сама пришла в ужас. Сысоева поделилась своими переживаниями.
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«Я вам не говорила и мало кто из «веселых» в медиа говорит о таком: so. Сколько я выплакала за этот год?! Слишком много.
В какой-то момент я начала фоткать и снимать себя (фиксировать) и ужаснулась, что это происходит…почти каждый день. За этот год я высохла и повзрослела.. на этом вы особенно любите акцентировать. Опустила руки, разбилась, потеряла, обрела-сь.
Спорт. Английский (с мощной практикой) Баскетбол. Книги. Настоящие друзья. Танцы. Расти и моя Семья. Мои самые прочные «инструменты» которые каждый день заставляют меня улыбаться», – написала звезда.
Надя Сысоева. Фото: соцсети звезды
Многие артисты решила поддержать Сысоеву. «Все обязательно будет хорошо, люблю!» — заявила Айза Анохина. «Ты очень сильная!», «Моя золотая, все образумится», «Будь сильной», «Все придет в норму», «Не плач, а то я тоже заплачу», — стали писать подписчики.