«За этот год я высохла и повзрослела»: зареванная Надя Сысоева показала свою тонкую фигуру в бикини

«Я вам не говорила и мало кто из «веселых» в медиа говорит о таком: so. Сколько я выплакала за этот год?! Слишком много.

В какой-то момент я начала фоткать и снимать себя (фиксировать) и ужаснулась, что это происходит…почти каждый день. За этот год я высохла и повзрослела.. на этом вы особенно любите акцентировать. Опустила руки, разбилась, потеряла, обрела-сь.

Спорт. Английский (с мощной практикой) Баскетбол. Книги. Настоящие друзья. Танцы. Расти и моя Семья. Мои самые прочные «инструменты» которые каждый день заставляют меня улыбаться», – написала звезда.