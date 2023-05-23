Клава Кока в крохотном платье засветила трусики на сцене: народ не сдержал эмоций от такого зрелища

На этот раз Клава решила козырнуть фигурой в черном прозрачном платье, которое создал в свое время Валентин Юдашкин. Так певица почтила его память. А для выступления она выбрала не менее смелый лук. Артистка поймала букет невесты и скинула плащ.

Она предстала в белом мини-платье с разрезами и пятнами. Кока исполнила свои хиты и зажигательно танцевала. Звезда засветила свои трусики. Зрители выкрикивали слова песни. она всполошила народ.

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