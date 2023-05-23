Клава Кока в крохотном платье засветила трусики на сцене: народ не сдержал эмоций от такого зрелища

Клава Кока уже больше 5 лет строит карьеру. Она стала популярной исполнительницей. Блондинка регулярно снимает красочные клипы и выступает в смелых нарядах. В 26 лет она уже стала завидной невестой. Однако артистка не перестает искать себе жениха. А 23 мая она приехала на премию RU.TV в откровенном наряде.
На этот раз Клава решила козырнуть фигурой в черном прозрачном платье, которое создал в свое время Валентин Юдашкин. Так певица почтила его память. А для выступления она выбрала не менее смелый лук. Артистка поймала букет невесты и скинула плащ.
Она предстала в белом мини-платье с разрезами и пятнами. Кока исполнила свои хиты и зажигательно танцевала. Звезда засветила свои трусики. Зрители выкрикивали слова песни. она всполошила народ.
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В первых рядах была Ксения Бородина. Она с радостью подпевала артистке. Восхитился номером Клавы даже Сергей Лазарев. Поклонники осыпали ее комплиментами. «Просто шик», «Зажгла», «Ой, почему такое платье не по размеру», «Трусы всем показала», «Да, прям горячая чика», — стали писать в Сети.
Клава Кока. Фото: прямой эфир RU.TV