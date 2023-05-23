«Нам 10 месяцев»: новая избранница Антона Гусева сделала неожиданное признание

Антон Гусев и его новая избранница Яна. Фото: соцсети

Возлюбленная экс-участника «Дома-2» Антона Гусева Яна рассказала, что они до сих пор живут на два города.

Возлюбленная бывшего участника «Дома-2» Антона Гусева Яна сделала неожиданное признание. Девушка раскрыла, сколько времени она и Антон Гусев вместе. Судя по всему, роман начался сразу после того, как Антон Гусев развелся со второй женой Викторией Романец.

В микроблоге Яна рассказала, что они с Антоном отметили десять месяцев вместе. При этом она дала понять, что по-прежнему с Гусевым живет в разных городах. Он — в Москве, она — в Екатеринбурге.

«Завтра нам 10 месяцев. Пришли отметить сегодня, потому что завтра уже улетаю домой. Сильно люблю», — написала Яна в микроблоге.

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Подписчики Антона Гусева удивились такому положению вещей. Ведь все прекрасно помнят, что Виктории Романец он сделал предложение почти сразу после развода с Женей Феофилактовой. Судя по всему, на этот раз Гусев решил не торопиться. Например, сейчас он проводит время с сыном от Феофилактовой.

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