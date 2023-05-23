Рудова без юбки щегольнула на Бали: без стеснения показала свои точеные формы

Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды

Актриса восхитила поклонников своим женственным телом.

Наталья Рудова большую часть жизни снимается в кино. Она прославилась, когда сыграла в сериале «Татьянин день». Актриса ведет светский образ жизни и регулярно красуется в смелых нарядах на публике. Она недавно провела отпуск в Дубае, а потом на несколько дней загорала на Бали. 

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На этот раз Рудова поделилась новыми фото. Она красовалась без юбки на курорте. Блондинка в розовом бикини и мятой рубашке козырнула своими точеными формами. Она обнажила не только ноги, но и бедра. Соблазнительный вид актрисы восхитил поклонников. Ее осыпали комплиментами. 

«До чего хороша», «Идеал девушки», «Просто слов нет», «А юбку забыла?», «Рубашка вся мятая, что случилось?», «Такая естественная», «Похудела», — стали писать в Сети.

Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды

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