Рудова без юбки щегольнула на Бали: без стеснения показала свои точеные формы

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На этот раз Рудова поделилась новыми фото. Она красовалась без юбки на курорте. Блондинка в розовом бикини и мятой рубашке козырнула своими точеными формами. Она обнажила не только ноги, но и бедра. Соблазнительный вид актрисы восхитил поклонников. Ее осыпали комплиментами.

«До чего хороша», «Идеал девушки», «Просто слов нет», «А юбку забыла?», «Рубашка вся мятая, что случилось?», «Такая естественная», «Похудела», — стали писать в Сети.