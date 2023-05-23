«Сейчас не время уходить»: Тигран Салибеков уговорил свою возлюбленную остаться на «Доме-2»

Участники «Дома-2» Тигран Салибеков и Виктория Лысковец воссоединились после крупной ссоры. Виктория ушла с телестройки и даже купила билеты на поезд, чтобы уехать из Москвы.
Но Тигран Салибеков повел себя, как настоящий мужчина. Он рванул на вокзал и вернул любимую девушку.
Удалось Тиграну Салибекову уговорить Викторию задержаться на проекте. Он заявил, что сейчас не время покидать телестройку. Вероятно, Тигран Салибеков сначала хочет заработать денег, а уже потом начинать вить новое семейное гнездышко.
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«Мы остались на телепроекте «Дом-2». Как бы Виктория ни хотела уйти, как бы ни лила слезы, мы остались, потому что сейчас немножко не время, неподготовленные мы. Мы хотим еще много чего добиться на реалити-шоу. Проект дает возможности, почему бы не пользоваться. Тем более, я сейчас занялся массажем, и запись плотненькая», — поделился в микроблоге Тигран Салибеков.
Напомним, примерно год назад Тигран Салибеков и мать его троих сыновей Юлия официально развелись. Юлия Салибекова отказалась терпеть мужа-тирана и его родителей. Сразу после развода Тигран подался на «Дом-2» искать новую любовь и забывать прежнюю.