«Сейчас не время уходить»: Тигран Салибеков уговорил свою возлюбленную остаться на «Доме-2»

Участники «Дома-2» Тигран Салибеков и Виктория Лысковец воссоединились после крупной ссоры. Виктория ушла с телестройки и даже купила билеты на поезд, чтобы уехать из Москвы.

Но Тигран Салибеков повел себя, как настоящий мужчина. Он рванул на вокзал и вернул любимую девушку.

Удалось Тиграну Салибекову уговорить Викторию задержаться на проекте. Он заявил, что сейчас не время покидать телестройку. Вероятно, Тигран Салибеков сначала хочет заработать денег, а уже потом начинать вить новое семейное гнездышко.

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