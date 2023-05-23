Зепюр Брутян случайной распахнула халатик, оголив свое «аппетитное» декольте: такое не спрятать

На этот раз Павел снова подарил с самого утра возлюбленной букет цветов. Она решила показать, как трепетно обрезает цветы и ставит в вазу. Брутян была в халатике, который распахнулся. Актриса оголила свое налившееся декольте. Она показала «ложбинку греха». Зепюр не стала прятать свои формы.

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