Зепюр Брутян случайной распахнула халатик, оголив свое «аппетитное» декольте: такое не спрятать

Зепюр Брутян является актрисой и снимается в кино уже несколько лет. Однако она стала знаменитостью в 2022 году, когда вышла замуж за Павла Прилучного. Отношения у пары развивались очень стремительно. А недавно у супругов родился сын Микаэль. Теперь звезда сериала «мажор» окутал заботой свою жену.
На этот раз Павел снова подарил с самого утра возлюбленной букет цветов. Она решила показать, как трепетно обрезает цветы и ставит в вазу. Брутян была в халатике, который распахнулся. Актриса оголила свое налившееся декольте. Она показала «ложбинку греха». Зепюр не стала прятать свои формы.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит жена Прилучного. Многие осыпали ее комплиментами. Напомним, что ранее Брутян призналась, что почти вернулась в форму. Она успела похудеть на 8 килограммов.