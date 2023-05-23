Седокова в прозрачном платье не скрыла свои «сочные» формы: козырнула фигурой «восьмеркой»

Для такого случая Анна решила заранее подготовиться. Она облачилась в черное прозрачное платье в пол с вышивкой. Наряд дизайнера Валентина Юдашкина подчеркнул каждый изгиб ее фигуры. Артистка продемонстрировала смелый вид сзади. Она красовалась на камеру, хвастаясь фигурой «восьмеркой».

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