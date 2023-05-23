Седокова в прозрачном платье не скрыла свои «сочные» формы: козырнула фигурой «восьмеркой»

Анна Седокова уже давно выступает на сцене. Она продолжает выпускать новые песни и регулярно предстает на публике в смелых нарядах. Многодетная мама не перестает работать над фигурой. Артистка недавно засмущала Азамата Мусагалиева, когда пришла на его шоу. А вот 23 мая звезда отправилась на премию RU.TV.
Для такого случая Анна решила заранее подготовиться. Она облачилась в черное прозрачное платье в пол с вышивкой. Наряд дизайнера Валентина Юдашкина подчеркнул каждый изгиб ее фигуры. Артистка продемонстрировала смелый вид сзади. Она красовалась на камеру, хвастаясь фигурой «восьмеркой».
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«Безумно трепетно представлять произведение великого мастера . Это платье было создано в 2014 году. В нем есть все что я искала. Элегантность и женственность. И сексуальность безусловно. И я хочу сказать, что ничего красивее я в жизни не надевала», – заявила Анна.
Когда она вышла к ведущим премии, то они лишились дара речи. Весь вечер певица получала комплименты. На премии не только она щегольнула в подобном платье. Клава Кока и Настасья Самбурская тоже поддержали этот смелый стиль.
Анна Седокова. Фото: кадр из эфира премии RU.TV