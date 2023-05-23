Рослый парень, копия – папа: Антон Гусев из «Дома-2» поделился редким кадром с сыном Даниэлем – вместе провели время

Бывший участник «Дома-2» Антон Гусев после развода с женой Евгенией Феофилактовой не очень горит желанием проводить много времени с сыном Даниэлем. Папа видится с наследником нечасто, ссылаясь на сильную занятость.
Но на днях Антон Гусев нашел время в своем плотном графике и встретился с Даниэлем, который вернулся с каникул в Дубае, где отдыхал вместе с мамой.
Антон Гусев сводил 10-летнего сына в московский парк развлечений «Остров мечты» и сделал с Даниэлем фото на память, которое тут же разместил в микроблоге.
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Антон Гусев с сыном Даниэлем. Фото: соцсети
«С любимым сыном», - подписал снимок Антон Гусев.
Подписчики Гусева тут же отметили, как вырос и Даниэль, и какой он высокий и рослый мальчик, к тому же очень похожий на своего папу.