«Вся страна видит тело»: Клава Кока в прозрачном платье произвела фурор на премии RU.TV, засветив свои прелести

На этот раз Клава решила быть настоящей соблазнительной дивой. На розовой ковровой дорожке она предстала в черном прозрачном платье с вышивкой. Наряд нисколько не скрыл ее женственные изгибы фигуры. Кока покрутилась на глазах ведущего премии Александра Рогова. Он был впечатлен.

«Вся страна видит тело Клавы Коки», – заявил он.

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