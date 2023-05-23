Валя Карнавал в рваном комбинезоне обнажила изящные бедра: весь наряд трещит по швам, стринги видны

На этот раз Валя облачилась в один из самых смелых нарядов. Она запечатлелась в тугом комбинезоне с дырками на ножках. Певица обнажила свои бедра. Пуговички были так напряжены, словно вот-вот оторвутся. Она решила оттопырить свою пятую точку. Карнавал игриво подняла руки вверх.

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