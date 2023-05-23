Валя Карнавал в рваном комбинезоне обнажила изящные бедра: весь наряд трещит по швам, стринги видны

Валя Карнавал уже около 5 лет активно строит карьеру. Она стала популярным блогером, а также певицей. В 21 года юная звезда уже может похвастаться дорогими нарядами. Однако недавно она рассталась с Сашей Стоуном. Из-за этого Валя улетела в Таиланд отдыхать, но недавно вернулась в Москву. Она дразнит фанатов пикантными кадрами.
На этот раз Валя облачилась в один из самых смелых нарядов. Она запечатлелась в тугом комбинезоне с дырками на ножках. Певица обнажила свои бедра. Пуговички были так напряжены, словно вот-вот оторвутся. Она решила оттопырить свою пятую точку. Карнавал игриво подняла руки вверх.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит блогерша. Ее осыпали комплиментами. Фанаты отмечают, что она сильно похудела. «Ох, прям дерзко», «Когда наряд на грани», «Видно самый сок», «Вот это девушка», «Так смело», «Фигурка стала изящно», «Какие бедра», — стали писать подписчики.