Неземной красоты: Гагарина в кипенно-белом мини-платье с серебряными нитями обнажила идеальные плечи и стройные ножки

В Москве в этот вторник, 23 мая, состоялось масштабное мероприятие - церемония вручения музыкальной премии RU.TV.

В числе гостей праздника была и 36-летняя певица Полина Гагарина. На красной дорожке звезда по-настоящему блистала и была великолепна.

Для выхода в свет Полина Гагарина выбрала кипенно-белое мини-платье по фигуре, украшенное серебряными нитями.

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