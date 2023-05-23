Неземной красоты: Гагарина в кипенно-белом мини-платье с серебряными нитями обнажила идеальные плечи и стройные ножки

В Москве в этот вторник, 23 мая, состоялось масштабное мероприятие - церемония вручения музыкальной премии RU.TV.
В числе гостей праздника была и 36-летняя певица Полина Гагарина. На красной дорожке звезда по-настоящему блистала и была великолепна.
Для выхода в свет Полина Гагарина выбрала кипенно-белое мини-платье по фигуре, украшенное серебряными нитями.
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Полина Гагарина. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
Мерцающие серебряные нити придают объем и могут визуально увеличить фигуру. Но это совершенно не опасно для субтильной и стройной Полины Гагариной.
Платье подчеркнуло ее красивые плечи и обнажило стройные ноги.