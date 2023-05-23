Неземной красоты: Гагарина в кипенно-белом мини-платье с серебряными нитями обнажила идеальные плечи и стройные ножки

Полина Гагарина. Фото: Global Look Press

Певица Полина Гагарина покрасовалась на премии RU.TV.

В Москве в этот вторник, 23 мая, состоялось масштабное мероприятие - церемония вручения музыкальной премии RU.TV.

В числе гостей праздника была и 36-летняя певица Полина Гагарина. На красной дорожке звезда по-настоящему блистала и была великолепна.

Для выхода в свет Полина Гагарина выбрала кипенно-белое мини-платье по фигуре, украшенное серебряными нитями.

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Полина Гагарина. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro

Мерцающие серебряные нити придают объем и могут визуально увеличить фигуру. Но это совершенно не опасно для субтильной и стройной Полины Гагариной. 

Платье подчеркнуло ее красивые плечи и обнажило стройные ноги.

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