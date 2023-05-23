Зализанные волосы, резко очерченное лицо: изменившаяся до неузнаваемости Подольская вышла в свет в платье-рыбьей чешуе

В Москве в этот вторник, 23 мая. состоялась церемония вручения музыкальной премии RU.TV. В числе других звезд на красной дорожке мероприятия отметила певица Наталья Подольская.

Вокалистка предстала в довольно непривычном образе. Узнать Наталью Подольскую было невозможно. Поклонники успели отметить, что за последнее время Наталья Подольская заметно похудела, хотя она никогда и не была уличена в наличии хотя бы парочки лишних килограммов.

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