Зализанные волосы, резко очерченное лицо: изменившаяся до неузнаваемости Подольская вышла в свет в платье-рыбьей чешуе

В Москве в этот вторник, 23 мая. состоялась церемония вручения музыкальной премии RU.TV. В числе других звезд на красной дорожке мероприятия отметила певица Наталья Подольская.
Вокалистка предстала в довольно непривычном образе. Узнать Наталью Подольскую было невозможно. Поклонники успели отметить, что за последнее время Наталья Подольская заметно похудела, хотя она никогда и не была уличена в наличии хотя бы парочки лишних килограммов.
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Наталья Подольская. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
Платье-рыбья чешуя из пайеток насыщенного винного оттенка, со шлейфом подчеркнуло субтильные формы Натальи Подольской. А зализанные волосы сделали акцент на резко очерченном лице - остром подбородке и аккуратном носике Натальи Подольской.
Поклонники сошлись во мнении: Подольская выглядит роскошно.
Тем временем стало известно, что ТНТ и КВН помирились после двух лет войны и теперь вместе выпустят шоу с призом 10 млн рублей.