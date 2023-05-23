Сама элегантность: Бородина в платье в пол с баской щегольнула на ковровой дорожке с молодым спутником

Ксения Бородина после развода с Курбаном Омаровым стала чаще выходить в свет. 23 мая звезда отправилась на премию RU.TV.
На этот раз Бородина предстала на ковровой дорожке в черном платье с баской в пол. Наряд выгодно подчеркнул ее фигуру и позволил сделать акцент на талии. Телеведущая щегольнула в компании молодого человека. Примечательно, что он оказался создателем наряда дизайнером Алеко. На шее Ксении был крупный крест.
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Бородина призналась, что собирается улететь в Турцию летом. Она всегда возит дочек на море. А ведущий премии Александр Рогов отметил, что образы телеведущей в последние годы впечатляют. Он не стал утаивать, что звезда его впечатлила.
Напомним, что после развода Бородина не говорит о личной жизни. Однако недавно она все же проболталась, что ее сердце занято.
Тем временем стало известно, что ТНТ и КВН помирились после двух лет войны и теперь вместе выпустят шоу с призом 10 млн рублей.
Ксения Бородина. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro