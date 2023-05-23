Треш-наряды: Алена Водонаева с сумочкой на курьих ножках, а Митя Фомин в платье Ивана Грозного — чем удивили звезды на премии RU.TV

Складывается ощущение, что у знаменитостей, пришедших в этот вторник, 23 мая, на церемонию вручения премии RU.TV, была одна общая задача — чтобы их пристально разглядывали.
Так, экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева продемонстрировала несколько демонический образ. Она явилась во всем черном, с распущенными волосами и сумочкой на курьих ножках. Комментировать свой аутфит Алена Водонаева отказалась, сославшись на то, что у нее во рту капа, которая мешает ей говорить.
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Алена Водонаева. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Певец Митя Фомин предстал на красной дорожке в наряде, напоминающем платье царя Ивана Грозного.
«Я снял этот наряд с Ивана Грозного. Но шучу, конечно. Это наш дизайнер Nikanorova. Видите, яхонтовые каменья. Кольчуга тяжелая, я все жду возможности ее снять», — поделился Митя Фомин.
Митя Фомин. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Танцор Дмитрий Красилов (Пухляш) предстал на публике в футболке, имитирующей обнаженное, но подкаченное мужское тело и с надувным кругом в виде розового фламинго.
«Я с утра записал новый трек «На пляже» и был вдохновлен им. Поэтому пришел в таком образе. Но вообще я хотел найти надувного коня, но не нашел», — объяснил выбор образа Дмитрий Красилов.
Блогер Ида Галич выбрала для церемонии платье из тюля оттенка лаванды с ультрамарином, а стилист Александр Рогов удивил необъятным белым плащом и ботинками, напоминающими копытца.
Тем временем стало известно, что ТНТ и КВН помирились после двух лет войны и теперь вместе выпустят шоу с призом 10 млн рублей.
Дмитрий Красилов (Пухляш). Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Ида Галич. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Александр Рогов. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro