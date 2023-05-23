Треш-наряды: Алена Водонаева с сумочкой на курьих ножках, а Митя Фомин в платье Ивана Грозного — чем удивили звезды на премии RU.TV

Складывается ощущение, что у знаменитостей, пришедших в этот вторник, 23 мая, на церемонию вручения премии RU.TV, была одна общая задача — чтобы их пристально разглядывали.

Так, экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева продемонстрировала несколько демонический образ. Она явилась во всем черном, с распущенными волосами и сумочкой на курьих ножках. Комментировать свой аутфит Алена Водонаева отказалась, сославшись на то, что у нее во рту капа, которая мешает ей говорить.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».