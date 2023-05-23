«Лайфхак против папарацци от Гарика»: Галкин* подловил подросшего сына, копающегося в песке с лопаткой

Максим Галкин* уже много лет выступает на сцене. Он лишь в 2022 году уехал из России. Артист признался, что не планировал эмигрировать, но теперь обитает в Израиле. Туда перебралась и Алла Пугачева с двойняшками Лизой и Гарри. Обычно артист много гастролирует, а его жена воспитывает детей.
На этот раз Галкин* заснял девятилетнего сына на пляже. Мальчик решил поиграть с лопаткой и выкопать ямку. Как оказалось, Гарри придумал целый план, как спрятать своего папу от назойливых фотографов.
«Так, что мне делать, Гарри?» — спросил артист.
«Ямку копать!» — отметил мальчик.
«А глубокую копать?» — уточнил Максим*.
«Глубокую! Очень глубокую!» — заявил сын звезды.
«А зачем?» — спросил юморист.
«Чтобы ты спрятался! Папарацци чтобы тебя не снимали. Ты запрыгнешь, не видно тебя, и вот. Папарацци тебя не заметят и не будут фоткать», — пояснил Гарри.
«Класс! Суперплан!» — отметил муж Примадонны.
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«Лайфхак против папарацци от Гарика», — написал Галкин*.
Поклонники были впечатлены сообразительностью мальчика. Многие восхитились его искренностью.
«Ах, эти сентиментальные воспоминания... не отпускают?», «Какой солнечный малыш! Сижу и тупо улыбаюсь, глядя на его советы», «Как мило и трогательно», «Даже дети уже устали от папарацци», — прокомментировали пост подписчики.
Тем временем стало известно, что ТНТ и КВН помирились после двух лет войны и теперь вместе выпустят шоу с призом 10 млн рублей.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.