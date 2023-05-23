«Лайфхак против папарацци от Гарика»: Галкин* подловил подросшего сына, копающегося в песке с лопаткой

На этот раз Галкин* заснял девятилетнего сына на пляже. Мальчик решил поиграть с лопаткой и выкопать ямку. Как оказалось, Гарри придумал целый план, как спрятать своего папу от назойливых фотографов.

«Так, что мне делать, Гарри?» — спросил артист. «Ямку копать!» — отметил мальчик. «А глубокую копать?» — уточнил Максим*. «Глубокую! Очень глубокую!» — заявил сын звезды. «А зачем?» — спросил юморист. «Чтобы ты спрятался! Папарацци чтобы тебя не снимали. Ты запрыгнешь, не видно тебя, и вот. Папарацци тебя не заметят и не будут фоткать», — пояснил Гарри. «Класс! Суперплан!» — отметил муж Примадонны.

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