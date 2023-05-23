«Лайфхак против папарацци от Гарика»: Галкин* подловил подросшего сына, копающегося в песке с лопаткой

Алла Пугачева с детьми. Фото: соцсети звезды

Юморист выложит умилительные кадры в девятилетним наследником, который придумал план, чтобы спрятать папу.

Максим Галкин* уже много лет выступает на сцене. Он лишь в 2022 году уехал из России. Артист признался, что не планировал эмигрировать, но теперь обитает в Израиле. Туда перебралась и Алла Пугачева с двойняшками Лизой и Гарри. Обычно артист много гастролирует, а его жена воспитывает детей. 

На этот раз Галкин* заснял девятилетнего сына на пляже. Мальчик решил поиграть с лопаткой и выкопать ямку. Как оказалось, Гарри придумал целый план, как спрятать своего папу от назойливых фотографов. 

«Так, что мне делать, Гарри?» — спросил артист. 

«Ямку копать!» — отметил мальчик. 

«А глубокую копать?» — уточнил Максим*.

«Глубокую! Очень глубокую!» — заявил сын звезды.

«А зачем?» — спросил юморист. 

«Чтобы ты спрятался! Папарацци чтобы тебя не снимали. Ты запрыгнешь, не видно тебя, и вот. Папарацци тебя не заметят и не будут фоткать», — пояснил Гарри. 

«Класс! Суперплан!» — отметил муж Примадонны.

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«Лайфхак против папарацци от Гарика», — написал Галкин*. 

Поклонники были впечатлены сообразительностью мальчика. Многие восхитились его искренностью.

«Ах, эти сентиментальные воспоминания... не отпускают?», «Какой солнечный малыш! Сижу и тупо улыбаюсь, глядя на его советы», «Как мило и трогательно», «Даже дети уже устали от папарацци», — прокомментировали пост подписчики.

Тем временем стало известно, что ТНТ и КВН помирились после двух лет войны и теперь вместе выпустят шоу с призом 10 млн рублей.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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