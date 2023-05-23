«Маленькая бусинка»: Алиана Устиненко засняла спящую дочку-куколку — хорошенькая такая

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко уже почти месяц находится в прекрасном статусе дважды мамы. Сейчас она вместе со старшим сыном и новорожденной дочкой находится в специальном реабилитационном центре для молодых мам и малышей.

В микроблоге Алиана Устиненко показала, как два ее ребенка спят на одной большой кровати — каждый на своей отдельно взятой территории. Алиана Устиненко довольно близко поднесла камеру к дочке-куколке, чтобы все увидели, какая хорошенькая у нее малышка.

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