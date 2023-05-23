«Маленькая бусинка»: Алиана Устиненко засняла спящую дочку-куколку — хорошенькая такая

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко уже почти месяц находится в прекрасном статусе дважды мамы. Сейчас она вместе со старшим сыном и новорожденной дочкой находится в специальном реабилитационном центре для молодых мам и малышей.
В микроблоге Алиана Устиненко показала, как два ее ребенка спят на одной большой кровати — каждый на своей отдельно взятой территории. Алиана Устиненко довольно близко поднесла камеру к дочке-куколке, чтобы все увидели, какая хорошенькая у нее малышка.
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«Вон она копошится, маленькая бусинка», — шепотом сказала Алиана Устиненко за кадром, чтобы не разбудить детей.
Напомним, Алиана Устиненко родила дочку 26 апреля. Малышка стала ее вторым ребенком. Старший сын Алианы, Роберт, был рожден во время участия Устиненко в реалити-шоу. Папа мальчика — Саша Гобозов.
Сын и дочь Алианы Устиненко. Фото: соцсети