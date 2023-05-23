Вся семья в сборе: Рита Агибалова из «Дома-2» поделилась редким кадром с красавцем-мужем и детьми от разных браков

Бывшая участница «Дома-2» Рита Агибалова со второй попытки создала счастливую семью. Она вышла замуж за Павла Марсо в апреле 2014 года, этот союз стал по-настоящему крепким и гармоничным.

Павел Марсо принял и воспитывает как родного сына Риты Агибаловой от первого брака с Женей Кузиным. Биологический папа мальчика Мити им не интересуется и не видел уже лет пять — с того момента, как Рита Агибалова и Павел Марсо с детьми переехали жить на Кипр.

Рита Агибалова довольно редко делится семейными кадрами с поклонниками. Так что снимок, который на днях появился в ее микроблоге, настоящая ценность.

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