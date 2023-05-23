Миловидная шатенка: Саша Артемова из «Дома-2» показала подросшую дочку от Жени Кузина — такая модница

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Саша Артемова после развода с мужем Евгением Кузиным одна растит дочку. Малышке три с половиной года. Этой весной дочка Саши Артемовой от Жени Кузина начала ходить в детский сад.
Саша Артемова за три с лишним года жизни дочери не раскрыла ее имя и ни разу не показала личико. Девочка появляется на фото в микроблоге мамы исключительно повернутая спиной к камере. Но все уверены, что малышка — прехорошенькая. У такой красавицы, как Саша Артемова, другой дочери и быть не может.
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На этот раз Саша Артемова засняла дочку в один из визитов в детский сад. Малышка облачена в стильную стеганую курточку белого цвета. А волосы на ее голове собраны в кулю на макушке. Дочка Саши Артемовой — шатенка, как и она сама.
Саша Артемова с дочкой. Фото: соцсети