Миловидная шатенка: Саша Артемова из «Дома-2» показала подросшую дочку от Жени Кузина — такая модница

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Саша Артемова после развода с мужем Евгением Кузиным одна растит дочку. Малышке три с половиной года. Этой весной дочка Саши Артемовой от Жени Кузина начала ходить в детский сад.

Саша Артемова за три с лишним года жизни дочери не раскрыла ее имя и ни разу не показала личико. Девочка появляется на фото в микроблоге мамы исключительно повернутая спиной к камере. Но все уверены, что малышка — прехорошенькая. У такой красавицы, как Саша Артемова, другой дочери и быть не может.

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