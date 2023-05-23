«Мы знаем, какую музыку от нас ждали»: дуэт «Чай вдвоем» воссоединился и презентовал новый трек «Нежная»

Популярный дуэт «Чай вдвоем» — Стас Костюшкин и Денис Клявер — еще в конце прошлого года объявили о своем воссоединении, спустя десять творческой паузы.
Теперь дуэт объявил о своей премьере: Стас Костюшкин и Денис Клявер презентовали поклонникам новый трек под названием «Нежная».
«Мы знаем, какую музыку от нас ждали. И очень хотели подарить нашим поклонникам и поклонницам, которых, конечно, больше, новую любимую песню, но в классическом звучании «Чай вдвоем». Других вариантов и быть не могло. На наш взгляд, все удалось, и мы рады сказать: «И снова здравствуй!» — отметили музыканты.
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Стас Костюшкин и Денис Клявер подчеркивают, что новый трек — это не разовая акция. Дуэт «Чай вдвоем» — это возрождение проекта, солисты которого стали старше, мудрее, но по-прежнему романтичны. Сольные проекты при этом музыканты тоже намерены развивать.
Трек «Нежная» уже доступен на всех цифровых площадках.