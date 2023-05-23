«Мы знаем, какую музыку от нас ждали»: дуэт «Чай вдвоем» воссоединился и презентовал новый трек «Нежная»

Популярный дуэт «Чай вдвоем» — Стас Костюшкин и Денис Клявер — еще в конце прошлого года объявили о своем воссоединении, спустя десять творческой паузы.

Теперь дуэт объявил о своей премьере: Стас Костюшкин и Денис Клявер презентовали поклонникам новый трек под названием «Нежная».