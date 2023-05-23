«Ведет себя как театральный человек»: Евгений Петросян раскрыл талант трехлетнего сына от Татьяны Брухуновой

О семье Петросян говорит редко. Он предпочитает не делиться новостями. Однако недавно появились слухи, что его сын растет очень одаренным и уже развит не по годам. Мальчик якобы ходит в школу и учит иностранные языки. Юморист признался, что его наследник действительно быстро развивается.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Ему три года, он учит языки, и я считаю, что это не рано. Он уже знает кое-что. А еще он ходит в театр, ведет себя как театральный человек, ему интересно. Мы ходим вместе», — пояснил он.

Также Евгений Ваганович не стал утаивать, что ему хватает времени на воспитание наследника, пишет МК.