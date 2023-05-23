«Ведет себя как театральный человек»: Евгений Петросян раскрыл талант трехлетнего сына от Татьяны Брухуновой

Евгений Петросян много лет выступает на сцене. Он стал известным артистом и не перестает строить карьеру. При этом у него есть молодая жена Татьяна Брухунова. У пары подрастает сына Ваган, которому три года.
Юморист недавно провел время в больнице, а вот его возлюбленная занималась наследником. Звезде пришлось опровергать слухи о своем здоровье. Он пояснил, что просто был на плановом обследовании.
О семье Петросян говорит редко. Он предпочитает не делиться новостями. Однако недавно появились слухи, что его сын растет очень одаренным и уже развит не по годам. Мальчик якобы ходит в школу и учит иностранные языки. Юморист признался, что его наследник действительно быстро развивается.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Ему три года, он учит языки, и я считаю, что это не рано. Он уже знает кое-что. А еще он ходит в театр, ведет себя как театральный человек, ему интересно. Мы ходим вместе», — пояснил он.
Также Евгений Ваганович не стал утаивать, что ему хватает времени на воспитание наследника, пишет МК.
Ваган Петросян. Фото: соцсети