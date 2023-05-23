Блондинчик с кудрявыми вихрами: как сейчас выглядит подросший сын Андрея и Кристины Черкасовых из «Дома-2» — такой милаш

Время все-таки летит быстро! Казалось бы, что бывший участник, а ныне ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов только-только стал отцом. Ан нет! Его родительский стаж уже три года и месяц.
Андрей Черкасов и его жена Кристина довольно часто показывают Святослава в своих микроблогах. Так что поклонники пары экс-участников реалити-шоу знают, что малыш — блондин с кудрявыми вихрами и очень похож на маму Кристину.
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Кристина Черкасова с сыном Святославом. Фото: соцсети
22 апреля Святославу исполнилось три года. Кристина Черкасова в тот день посвятила сыну трогательное признание в микроблоге.
«На протяжении трех лет я задаю себе лишь один вопрос: «Да что же это за любовь-то такая, дурманящая? Откуда ее так много, что сносит крышу от каждой улыбки, словечка или взгляда?»
Этот год был самым осознанным. Новые эмоции, рассуждения и достижения. Мы очень гордимся тобой сынок… Продолжай в том же духе, радуй нас своими успехами. Болтай с утра до вечера. Расти здоровеньким и счастливым», — написала Кристина Черкасова.