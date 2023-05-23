Кейт Миддлтон изящно обошла королевский запрет ради детей

22 мая британская принцесса Кэтрин, которую вы знаете под именем Кейт Миддлтон, посетила выставку цветов в городе Челси. Она пообщалась с юными участниками мероприятия, многие из которых просили знаменитость оставить автограф на их рисунках.

Кейт культурно отказала, сославшись на введенное еще Елизаветой II правило, что члены британской королевской семьи не должны раздавать автографы (их же потом перепродают и подделывают).

Но принцесса смогла изящно выйти из ситуации, чтобы не обижать детей. Она сказала, что написать свое имя не может, но никто не запрещает ей рисовать. Так, для одной девочки Кейт нарисовала цветок, для другой — дерево, а для третьей пруд, окруженный растениями.