Трусы до ушей дотянула: Африкантова из «Дома-2» в белой тряпице бесстыдно засветила манящие бугорки — видно абсолютно все

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова после расставания с мужем Романом Капаклы стала позволять себе размещать в Сети откровенные снимки.
В ее микроблоге теперь много фото в купальниках и бикини, которые Марина Африкантова делает на дубайских пляжах.
На этот раз Марина Африкантова позировала в белом купальнике на берегу моря. Правда, некоторым подписчикам Марины показалось, что она будто бы натянула высокие трусы до ушей. Многие раскритиковали ее за выбор купальника, который открыл взору места тела, нетронутые загаром.
«Жить в моменте», — подписала кадры Марина Африкантова, покрасовавшаяся в белой тряпице и засветившая свои бугорки на теле.
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«Марина, развод тебе на пользу. Не жалей ни о чем. Ты сильная... Все у тебя будет хорошо», «Марина, какая вы красавица. От вас — женственность и легкость», «Маришка, ты солнышко. Очень красива», «Все сидит отлично на суперской фигуре. Но очень откровенный купальник», — сделали комплименты Марине Африкантовой ее поклонники.