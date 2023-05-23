Трусы до ушей дотянула: Африкантова из «Дома-2» в белой тряпице бесстыдно засветила манящие бугорки — видно абсолютно все

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова после расставания с мужем Романом Капаклы стала позволять себе размещать в Сети откровенные снимки.

В ее микроблоге теперь много фото в купальниках и бикини, которые Марина Африкантова делает на дубайских пляжах.

На этот раз Марина Африкантова позировала в белом купальнике на берегу моря. Правда, некоторым подписчикам Марины показалось, что она будто бы натянула высокие трусы до ушей. Многие раскритиковали ее за выбор купальника, который открыл взору места тела, нетронутые загаром.