Киану Ривз мог появиться с «Форсаже-10»: кого должен был сыграть актер

Американцы оценивают вышедший 19 мая в прокат десятый «Форсаж». К уже раскрученному ансамблю актеров в этом блокбастере добавились Джейсон Момоа, Бри Ларсон и Рита Морено.
А еще в фильме мог появиться Киану Ривз. Представляете?! Киану в «Форсаже»!
Журналисты узнали, кого должен был сыграть 58-летний актер. Он вел переговоры на роль персонажа по имени Эймс, которого в итоге сыграл 40-летний Алан Ритчсон. По сюжету это новый руководитель Агентства (после мистера Никто), противостоящий главным героям.
В интервью изданию Entertainment Weekly Ритчсон вспомнил, как ему позвонили и сказали, что в планах Ривза что-то изменилось, а значит, роль достается ему. То есть, Киану вполне мог стать антагонистом нового «Форсажа».
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Издание отмечает, что это не первый раз, когда звезда «Матрицы» метил во франшизу и не попал. Ранее он вел переговоры о закадровой роли в блокбастере «Форсаж: Хоббс и Шоу» 2019 года, но в итоге его заменил Райан Рейнольдс.