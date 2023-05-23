Киану Ривз мог появиться с «Форсаже-10»: кого должен был сыграть актер

Американцы оценивают вышедший 19 мая в прокат десятый «Форсаж». К уже раскрученному ансамблю актеров в этом блокбастере добавились Джейсон Момоа, Бри Ларсон и Рита Морено.

А еще в фильме мог появиться Киану Ривз. Представляете?! Киану в «Форсаже»!

Журналисты узнали, кого должен был сыграть 58-летний актер. Он вел переговоры на роль персонажа по имени Эймс, которого в итоге сыграл 40-летний Алан Ритчсон. По сюжету это новый руководитель Агентства (после мистера Никто), противостоящий главным героям.