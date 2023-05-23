Возлюбленная Тимати в белом бикини оголила свою шаровидную грудь: руками схватилась за лиф, сжав прелести

На этот раз Тимати устроил отдых с детьми на море. Его возлюбленная тоже нежится на солнце. 23 мая она выложила горячие кадры в Сеть. Модель в белоснежном бикини сидела на шезлонге. Она блеснула фигурой во всей красе. Валя игриво руками схватилась за лифчик, засветив свою округлую шаровидную грудь.

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