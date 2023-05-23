Возлюбленная Тимати в белом бикини оголила свою шаровидную грудь: руками схватилась за лиф, сжав прелести

Тимати уже много лет строит карьеру в шоу-бизнесе. Он стал успешным бизнесменом. Рэпер стал завидным женихом. Он в свои 39 лет не спешит играть свадьбу. При этом у него есть дочка Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой. Примечательно, что уже около года он строит отношения с моделью Валей Ивановой.
На этот раз Тимати устроил отдых с детьми на море. Его возлюбленная тоже нежится на солнце. 23 мая она выложила горячие кадры в Сеть. Модель в белоснежном бикини сидела на шезлонге. Она блеснула фигурой во всей красе. Валя игриво руками схватилась за лифчик, засветив свою округлую шаровидную грудь.
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Валя Иванова. Фото: соцсети звезды
Поклонники поразились тем, как выглядит Иванова. Многие отметили, что она обладает идеальными формами.
«Боже, она просто богиня», «Не культурно», «Ох, все видно», «Это прям очень сочно», «Вся такая вкусная», «Ноги лучше так не раскидывать», «Получилось пикантно», — стали писать подписчики.
Валя Иванова. Фото: соцсети звезды